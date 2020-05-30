SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

Если миссия завершится успешно, это станет большим достижением не только компании Маска, но и для NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях. Это первая за десятилетие американская пилотируемая миссия, запущенная с территории США. NASA остановило пилотируемые полеты в 2011 г. после свертывания программы Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими «Союзами».