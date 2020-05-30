SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтамиЭто первая в истории пилотируемая миссия, запущенная частной компанией
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами. Прямую трансляцию запуска ведут американское космическое агентство NASA и SpaceX. Запуск произведен с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. С него в прошлом на Луну отправлялись корабли «Аполлон».
На мыс Канаверал, чтобы понаблюдать за запуском, прибыл президент США Дональд Трамп.
Компания Маска также успешно вернула на Землю первую ступень ракеты Falcon 9. Она приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане — Of Course I Still Love You через 10 минут после старта.
Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к МКС, запланированная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за погоды.
Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Стыковка корабля с МКС запланирована на 31 мая. Ветераны космической программы США, работавшие ранее военными пилотами-испытателями и летавшие на «Шаттлах», проведут на орбите до 110 дней и вернутся на Crew Dragon на Землю.
Если миссия завершится успешно, это станет большим достижением не только компании Маска, но и для NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях. Это первая за десятилетие американская пилотируемая миссия, запущенная с территории США. NASA остановило пилотируемые полеты в 2011 г. после свертывания программы Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими «Союзами».
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был доставлен к космической станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в начале марта и пристыковался к ней на следующий день.