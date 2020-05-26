SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – должен состояться во Флориде в 16.33 по местному времени (23.33 мск). Ракета Falcon 9 выведет ее на орбиту, где она должна будет состыковаться с МКС и провести там два месяца. Затем капсула должна вернуться на Землю, приводнившись в Атлантике. Всего капсула Crew Dragon диаметром почти 4 м и высотой чуть более 8 м способна вместить до семи астронавтов.