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SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос

Частная компания впервые должна доставить человека на МКС
Алексей Невельский
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен готовятся к запуску /SpaceX

27 мая может начаться новая эра коммерческого освоения космоса. В этот день SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустит ракету с целью доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Если миссия окажется успешной, это станет большим достижением не только для Маска и его компании, но и для американского космического агентства NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях.

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – должен состояться во Флориде в 16.33 по местному времени (23.33 мск). Ракета Falcon 9 выведет ее на орбиту, где она должна будет состыковаться с МКС и провести там два месяца. Затем капсула должна вернуться на Землю, приводнившись в Атлантике. Всего капсула Crew Dragon диаметром почти 4 м и высотой чуть более 8 м способна вместить до семи астронавтов.

Посмотреть прямую трансляцию запуска можно будет на канале NASA на YouTube или на сайте SpaceX.

Если все пройдет удачно, Nasa постепенно начнет использовать космические корабли SpaceX для доставки астронавтов на орбиту и обратно.

Частники вместо государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных