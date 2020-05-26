SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос

SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космосЧастная компания впервые должна доставить человека на МКС
27 мая может начаться новая эра коммерческого освоения космоса. В этот день SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустит ракету с целью доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Если миссия окажется успешной, это станет большим достижением не только для Маска и его компании, но и для американского космического агентства NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях.
Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – должен состояться во Флориде в 16.33 по местному времени (23.33 мск). Ракета Falcon 9 выведет ее на орбиту, где она должна будет состыковаться с МКС и провести там два месяца. Затем капсула должна вернуться на Землю, приводнившись в Атлантике. Всего капсула Crew Dragon диаметром почти 4 м и высотой чуть более 8 м способна вместить до семи астронавтов.
Посмотреть прямую трансляцию запуска можно будет на канале NASA на YouTube или на сайте SpaceX.
Если все пройдет удачно, Nasa постепенно начнет использовать космические корабли SpaceX для доставки астронавтов на орбиту и обратно.