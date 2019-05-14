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Трамп намерен увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для возвращения США на Луну

Ведомости
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Белый дом запросил Конгресс об увеличении бюджета Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на $1,6 млрд в следующем финансовом году. Цель запроса в своем твиттере сформулировал президент США Дональд Трамп: «Мы возвращаемся на Луну, а после этого идем на Марс».

Программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 г., уточняет Reuters. Ранее агентство планировало посадить корабль с экипажем на поверхность Луны к 2028 г.

Если Конгресс одобрит поправку Белого дома, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд. Основная часть дополнительного бюджета будет направлена на исследования и разработки системы посадки человека на Луну, ссылается агентство на документы NASA.

Ранее Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». В следующем году космическое агентство намерено запустить на Луну космический корабль Orion.

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Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост

Ведомости
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Совет директоров UC Rusal покинул неисполнительный директор Тимур Валиев. Он подал в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Компания ссылается на слова Валиева о том, что у него «не было никаких разногласий с советом директоров», а также отмечает, что у нее нет «другой информации, которую следовало бы довести до сведения акционеров».

В совет директоров UC Rusal Валиев входил с начала 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.

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NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат

Ведомости
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих в случае нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием. Презентация плана состоялась 9 мая на встрече главных военных помощников президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

Представленный план не предполагает наземного вторжения в Иран, это потребовало бы гораздо более масштабного участия военных, отмечают собеседники издания. Тем не менее, это сравнимо с численностью американских солдат, участвовавших во вторжении в Ирак в 2003 г. Главным сторонником жесткой линии в отношении Ирана называется советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Развертывание столь мощных воздушных, сухопутных и военно-морских сил может дать Ирану больше оснований и целей для нанесения удара, отмечает издание, обсудившее новые планы со знакомыми с их содержанием чиновниками силового блока. При этом двое из них отметили, что заявленное Трампом в конце 2018 г. сокращение американских войск в Сирии и военно-морского присутствия в регионе, похоже, ободрили власти Ирана и стали аргументом в пользу того, что у Вашингтона нет планов борьбы с Тегераном.

Доложено ли о плане Трампу, не известно. 13 мая, отвечая на вопрос о заинтересованности США в смене режима в Тегеране, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-нибудь сделают, это будет очень плохой ошибкой». В тот же день иранскую повестку обсуждал с европейскими коллегами в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео.

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Бизнес
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Американские сенаторы подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости
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Американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию документа. Соответствующий документ пока не опубликован, но источники Bloomberg подтвердили его существование.

Документ направлен против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний и которых не хватает у России. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов.

Проект документа предусматривает контроль над двумя компаниями, которые получили контракты на прокладку труб для «Северного потока-2»: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Авторы инициативы призывают также усилить давление на «Газпром» и пять компаний-партнеров по проекту: Uniper и Wintershall из Германии, Anglo-Dutch Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.

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Политика
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NYT: федеральный прокурор США изучит причины начала расследования Мюллера

Ведомости
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Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем исследует причины начала расследования вмешательства России в выборы президента США 2016 г., которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, кандидатуру Дарема для этой работы одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр.

Дарем, генпрокурор США и представители Минюста США не прокомментировали газете эту информацию. В начале мая Барр говорил, что в его подчинении есть люди, которые «помогают ему изучить события лета 2016 г.». В тот момент появились первые публикации о возможном вмешательстве России в американские выборы. Газета напоминает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Министерство юстиции США 18 апреля опубликовало итоговый доклад Мюллера, скрыв в нем лишь некоторую информацию. Спецпрокурор США по итогам двухлетней работы признал, что его команда не выявила сговора Трампа с Россией. В то же время Мюллер отмечал, что не может сделать однозначный вывод, пытался ли Трамп мешать правосудию. Мюллер подчеркивал, что Россия все же пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 г.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в связях с Россией в период избирательной кампании. Российские власти также отрицали попытки влиять на ход выборов в США.

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Бизнес
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UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в документах компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных на ее сайте. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд. Компания связывает это с падением цены на алюминий на 13,9% в I квартале 2019 г. на Лондонской бирже металлов.

Скорректированный чистый убыток компании составил $103 млн против прибыли в $317 млн годом ранее. Нормализованная чистая прибыль сократилась на 43,5%, до $300 млн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60,5% с $572 млн в первые три месяца 2018 г. до $226 млн в 2019 г.

«На результатах первого квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции (американского управления по контролю за иностранными активами – ред.) OFAC, которые были сняты только 27 января 2019 г.», — приводятся в сообщении компании гендиректора Евгения Никитина. Он пояснил, что краткосрочные периоды продления генеральных лицензий привели к изменениям структуры продаж. В результате доля продукции с добавленной стоимостью за отчетный период сократилась до 29% по сравнению с 48% от общего объема продаж годом ранее. Это повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли, отметил топ-менеджер.

В ближайшее время менеджмент UC Rusal обещает уделять особое внимание восстановлению позиций компании на рынке, в том числе доли продукции с добавленной стоимостью. В сообщении компании указывается, что это необходимо в условиях ценовой неопределённости на глобальном рынке алюминия, а также торговых разногласий между США и Китаем. Гендиректор UC Rusal пообещал сосредоточиться на развитии отношений с нынешними клиентами, разработке новых конкурентоспособных технологий и сокращении расходов.

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Бизнес
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Cуд США обязал Bayer выплатить $2 млрд по делу о вызывающем рак гербициде

Ведомости
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Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал немецкую компанию Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщает Financial Times. Компенсация предназначена для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, проживающих в штате. 

Ранее супруги подали иск в отношении производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд. Как отмечает издание, жюри присяжных решило, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей о том, что Roundup может вызывать у людей рак. 

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни аналогичных исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности.

В августе 2018 г. суд присяжных в Калифорнии обязал Monsanto выплатить садовнику Дуэйну Джонсону $298 млн ущерба, нанесенного его здоровью. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал в работе Roundup. По прогнозам врачей, Джонсон проживет в лучшем случае до 2020 г. 

Бизнес
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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Ведомости
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Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы». Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». По мнению Трушева, это необходимо для проведения объективного расследования. 

«Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал «Транснефть-Дружбы», чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников. Хотя я понимаю, что очень сложно добиться этого в данной ситуации», — признал Трушев. Собеседник издания рассказал, что сейчас находится в Германии и в ближайшие дни намерен решить, возвращаться ли в Россию. 

Белоруссия в апреле пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. В начале мая Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании и аресте четырех человек по этому делу: гендиректора «Нефтеперевалки» Светланы Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева и заместителя директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два фигуранта, в том числе Трушев, были объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», – указывало ведомство.

Бизнес
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СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Ведомости
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Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, этого требуют кредиторы, которым авиаперевозчик не платит с конца 2018 г. Собеседники издания указывают, что Utair «не в восторге» от возможных сделок, но компании нужны деньги на погашение долга перед банками.

В то же время в Utair не исключили продажу непрофильных активов. «Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.

По данным Kartoteka.ru, Utair принадлежит 50% ЗАО «Ю-Ти-Джи». Остальные 50% — у АО «Глонасс Менеджмент Компани» (собственники — Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов). В ОАО «Аэропорт Сургут» у Utair доля в 56% — до этого уровня она ее увеличила в 2018 г., купив 48% оператора за 718,6 млн руб. (по данным «Ведомостей», у «Сургутнефтегаза»). Аналитики оценивают долю авиакомпании в UTG в 750–850 млн руб., в аэропорту — в 800-850 млн руб. Газета уточняет, что долей Utair в UTG уже заинтересовались структуры совладельца «Внуково» Виталия Ванцева.

Utair в конце прошлого года допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. Следующая дата выплаты процентов — 20 июня. За оба актива перевозчик может выручить около 3 млрд руб., полагают собеседники издания в отрасли. 

Политика
Новости

Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в конце июня в японском городе Осака, передает Reuters. Также Трамп сказал, что встретится и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече не ведется и о ней нет никаких договоренностей, передает «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» и РБК сообщили, что США запросили у России проведения переговоров между Путиным и Трампом. Помощник российского президента Сергей Ушаков сказал РБК, что от Вашингтона такого запроса не поступало.

Заместитель руководителя МИДа Сергей Рябков 13 мая сообщил, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече Трампа с Путиным. Он отметил, что «не предвосхищал [бы] никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива [обсуждения переговоров Трампа и Путина] существует». Помпео посетит Сочи 14 мая для переговоров с руководителем МИДа Сергеем Лавровым. После этого, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, их обоих примет Путин.

Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна встреча, уже на саммите G20 в Аргентине, но США ее отменили. Причиной такого решения Трамп назвал то, что после конфликта в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты пообщались «на ногах», рассказал тогда Путин. Он выразил сожаление, что им не удалось провести полноформатную встречу.

Бизнес
Новости

Компания Босова подала иски к его партнерам более чем на 1 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Кемеровской области в мае зарегистрировал три иска компании «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова) к транспортной компании «Углетранс». Это следует из картотеки суда, обратил внимание «Интерфакс».

Первые два иска были поданы 8 мая, третий – 13 мая. Общая сумма – более 1 млрд руб. Суть исковых требований в картотеке не указана.

6 мая «Углетранс» подал иск о взыскании 490 млн руб. с входящей в «Сибантрацит» компании «Разрез Восточный».

По данным источника РБК в одной из угольных компаний Кемерова, основные собственники «Углетранса» – Андрей Филиппов и Илья Гаврилов – были партнерами Босова по добыче угля. «Углетранс» начал подавать иски к подконтрольным Босову компаниям в феврале этого года: к «Разрезу Восточный», в частности, как следует из судебной картотеки, поданы семь исков, а к «Разрезу Кийзасский» – шесть. Также суды рассматривают иски «Углетранса» к Арктической горной компании (АГК, находится под управлением ООО «УК "Востокуголь"», которое на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву).

Представители «Углетранса» и Босова отказались от комментариев.

В апреле РБК сообщил, что красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства АГК по ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность). По данным издания, в постановлении о возбуждении дела упоминается и «Углетранс»: АГК якобы заключила с «Углетрансом» договор на выполнение работ по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100 000–200 000 т).

Бизнес
Новости

Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Ведомости
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Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На данный момент ОАК находится в процессе передачи под управление «Ростеха». Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 г., уточнили в пресс-службе «Ростеха». Перед обновленным менеджментом будет стоять задача решить накопившиеся в ОАК проблемные вопросы, выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, добавили в пресс-службе холдинга.

Сейчас в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра транспорта Александр Юрчик, замминистра промышленности Олег Бочаров и др.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности.

Бывшие министры под следствием

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