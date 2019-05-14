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Трамп намерен увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для возвращения США на Луну

Белый дом запросил Конгресс об увеличении бюджета Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на $1,6 млрд в следующем финансовом году. Цель запроса в своем твиттере сформулировал президент США Дональд Трамп: «Мы возвращаемся на Луну, а после этого идем на Марс».

Программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 г., уточняет Reuters. Ранее агентство планировало посадить корабль с экипажем на поверхность Луны к 2028 г.

Если Конгресс одобрит поправку Белого дома, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд. Основная часть дополнительного бюджета будет направлена на исследования и разработки системы посадки человека на Луну, ссылается агентство на документы NASA.

Ранее Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». В следующем году космическое агентство намерено запустить на Луну космический корабль Orion.