«Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель
«Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск). Полеты российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва — Брюссель — Москва будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в неделю по пятницам, разрешение на осуществление этих рейсов со стороны Бельгии предоставлено до конца марта 2021 года», — сказали в авиакомпании.
В России с 27 марта закрыты регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.
24 декабря руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 г.