«Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель

«Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск). Полеты российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва — Брюссель — Москва будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в неделю по пятницам, разрешение на осуществление этих рейсов со стороны Бельгии предоставлено до конца марта 2021 года», — сказали в авиакомпании.