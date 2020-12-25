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«Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель

Ведомости

Прямой чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Брюссель прибыл в аэропорт назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Такой рейс стал первым с весны этого года.

«Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск). Полеты российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва — Брюссель — Москва будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в неделю по пятницам, разрешение на осуществление этих рейсов со стороны Бельгии предоставлено до конца марта 2021 года», — сказали в авиакомпании.

В России с 27 марта закрыты регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

24 декабря руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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