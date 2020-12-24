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В Ростуризме дали прогноз по возобновлению путешествий за границу

Ведомости

Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 г., заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года», — сказала Догузова.

Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 г. продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. «Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», – подытожила глава ведомства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в следующем году ситуация на туристическом рынке, по оценкам аналитиков АТОР, может развиваться по трем сценариям. При пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохраняются на уровне 2020 г., при средне-оптимистичном – открытие стран и возобновление авиасообщения будет зависеть от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности, при оптимистичном – с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут сниматься ограничения, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами. Однако, по словам Ломидзе, шансов для развития ситуации по оптимистичному сценарию «все меньше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных