В Ростуризме дали прогноз по возобновлению путешествий за границу
Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 г., заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года», — сказала Догузова.
Оборот туристической отрасли, по ее словам, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 г. продолжится восстановление внутреннего туризма. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. «Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», – подытожила глава ведомства.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в следующем году ситуация на туристическом рынке, по оценкам аналитиков АТОР, может развиваться по трем сценариям. При пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохраняются на уровне 2020 г., при средне-оптимистичном – открытие стран и возобновление авиасообщения будет зависеть от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности, при оптимистичном – с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут сниматься ограничения, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами. Однако, по словам Ломидзе, шансов для развития ситуации по оптимистичному сценарию «все меньше».