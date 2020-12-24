В Ростуризме дали прогноз по возобновлению путешествий за границу

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в следующем году ситуация на туристическом рынке, по оценкам аналитиков АТОР, может развиваться по трем сценариям. При пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохраняются на уровне 2020 г., при средне-оптимистичном – открытие стран и возобновление авиасообщения будет зависеть от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности, при оптимистичном – с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут сниматься ограничения, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами. Однако, по словам Ломидзе, шансов для развития ситуации по оптимистичному сценарию «все меньше».