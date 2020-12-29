«Аэрофлот» возобновил полеты в Варшаву
«С 26 декабря до 27 марта 2021 г. рейсы "Аэрофлота" будут осуществляться каждую субботу», — уточнил Рудзской. По его словам, польская авиакомпания LOT, ранее осуществлявшая рейсы по маршруту Варшава—Москва—Варшава, пока не запустила полеты в российскую столицу.
Ранее «Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель. Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.