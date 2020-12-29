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«Аэрофлот» возобновил полеты в Варшаву

Ведомости

«Аэрофлот» с 26 декабря возобновил грузопассажирские рейсы в Варшаву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря варшавского аэропорта Петра Рудзкого. Рейсы были приостановлены с весны в связи с пандемией. Теперь планируется, что они будут выполняться каждую субботу.

«С 26 декабря до 27 марта 2021 г. рейсы "Аэрофлота" будут осуществляться каждую субботу», — уточнил Рудзской. По его словам, польская авиакомпания LOT, ранее осуществлявшая рейсы по маршруту Варшава—Москва—Варшава, пока не запустила полеты в российскую столицу.

Ранее «Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель. Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

Ранее по теме: «Аэрофлот» выполнил первый с весны прямой чартерный рейс из Москвы в Брюссель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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