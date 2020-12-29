«Аэрофлот» возобновил полеты в Варшаву

«Аэрофлот» с 26 декабря возобновил грузопассажирские рейсы в Варшаву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря варшавского аэропорта Петра Рудзкого. Рейсы были приостановлены с весны в связи с пандемией. Теперь планируется, что они будут выполняться каждую субботу.