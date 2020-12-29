American Airlines возобновила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX

Первый рейс Boeing 737 MAX American Airlines пройдет между Майами и Нью-Йорком утром 29 декабря по местному времени. Перевозчик заявил, что может перебронировать пассажиров, попавших на этот рейс, если они не чувствуют себя в безопасности в салоне лайнера.