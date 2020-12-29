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American Airlines возобновила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX

Ведомости

Один из крупнейших мировых авиаперевозчиков American Airlines возобновляет эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, прерванную полтора года назад после двух авиакатастроф, сообщает CBS.

Первый рейс Boeing 737 MAX American Airlines пройдет между Майами и Нью-Йорком утром 29 декабря по местному времени. Перевозчик заявил, что может перебронировать пассажиров, попавших на этот рейс, если они не чувствуют себя в безопасности в салоне лайнера.

Первый демонстрационный полет этого судна после отмены запрета авиакомпания совершила 3 декабря с журналистами на борту. Всего у перевозчика 31 самолет 737 MAX

American Airlines стала третьей авиакомпанией в мире, возобновившей полеты Boeing 737 MAX. Первой стала бразильская авиакомпания Gol после того, как 10 декабря эта машина совершила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии.

Разрешение на эксплуатацию авиалайнера выдало 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Запрет действовал 20 месяцев, это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации.

Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.

Ранее по теме: Власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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