Власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

Хотя запрет на 737 MAX снят, проблем у Boeing меньше не стало. Из-за отмены авиасообщения между странами в ходе пандемии не только неизвестно, когда вернутся к полетам 387 уже проданных 737 MAX, но и, как отмечает The Wall Street Journal, авиакомпании в 2020 г. отменили около 10% заказов на новые самолеты этой модели. По прогнозам Boeing, финансовые проблемы авиакомпаний могут привести к отмене еще нескольких сотен из более чем 4000 заказов, а из 450 уже произведенных самолетов (производство было приостановлено в этом году) к концу 2021 г. заказчики заберут только половину. Другая либо будет поставлена прежним заказчикам позже, либо будет ждать новых заказчиков. В конце октября Boeing опубликовал отчет о результатах деятельности в III квартале: чистый убыток составил $466 млн, тогда как в аналогичный период 2019 г. компания получила прибыль в $1,2 млрд.