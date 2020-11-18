Власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

Власти США сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAXЗапрет действовал 20 месяцев, это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило 18 ноября об отмене решения о запрете полетов самолетов Boeing 737 MAX. Однако, как говорится на сайте FAA, это не означает, что эти самолеты могут подняться в небо уже сейчас. В директиве FAA указаны изменения программного обеспечения и оборудования самолета, которые Boeing должен внести для возобновления полетов. Кроме того, управление должно одобрить измененные программы подготовки пилотов к управлению самолетами этой модели для каждой американской авиакомпании в отдельности.
Когда же 737 MAX наконец поднимутся в воздух, Boeing должен будет развернуть круглосуточный операционный центр для контроля всех полетов, куда будут поступать данные о любых возможных нештатных ситуациях – от неисправности шасси до проблем со здоровьем пассажиров. Как сообщает агентство Reuters, из американских авиакомпаний в 2020 г. полеты Boeing 737 MAX планирует только American Airlines, первый рейс состоится 29 декабря. Остальные планируют вернуть самолеты в эксплуатацию в I–II квартале 2021 г. Европейское агентство авиационной безопасности, а также регуляторы Бразилии и Канады еще в октябре признали изменения программного обеспечения и оборудования самолетов 737 MAX достаточными, для того чтобы они могли возобновить полеты до конца 2020 г. Регулирующие органы других стран, в том числе Китая, который первым приостановил полеты 737 MAX, должны дать добро на полеты вслед за FAA.
Коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX началась в октябре 2017 г. Год спустя самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.
Комитет палаты представителей конгресса США по транспорту и инфраструктуре в сентябре 2020 г. опубликовал итоговый доклад о причинах катастроф, в котором суммировались факты и делались выводы из ситуации. Главной причиной названы допущенные Boeing ошибки в конструкции новой системы коррекции маневрирования, сбой которой повлек за собой обе трагедии. В дополнение к этому Boeing не донес важную информацию о новой системе до авиакомпаний и пилотов, а значит, последние не могли быть готовы к действиям в нештатной ситуации, когда система начала сбоить. В докладе также указано, что конкуренция с европейским авиагигантом Airbus и сокращение издержек волновали Boeing при разработке 737 MAX больше, чем безопасность нового самолета.
Авторы доклада также указали на системные просчеты во взаимодействии FAA и Boeing: многие вопросы надзора и сертификации были, по сути, доверены самой компании, которая не всегда или не полностью отчитывалась перед регулятором. А руководство FAA слишком часто принимало доводы компании в ущерб мнению собственных экспертов. В целом рекордный по длительности 20-месячный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX привел не только к значительным расходам компании (по информации Reuters, две катастрофы обошлись Boeing в $20 млрд), но и к реформе FAA. Палата представителей приняла соответствующий закон 17 ноября, голосование в сенате назначено на 18 ноября. Примечательно, что в свете такого беспрецедентного внимания к ситуации вокруг 737 MAX глава FAA Стив Диксон решил лично пройти измененную программу подготовки пилотов, чтобы на собственном опыте испытать, как управляется самолет. Полет прошел в конце сентября, Диксон провел в воздухе почти два часа.
Хотя запрет на 737 MAX снят, проблем у Boeing меньше не стало. Из-за отмены авиасообщения между странами в ходе пандемии не только неизвестно, когда вернутся к полетам 387 уже проданных 737 MAX, но и, как отмечает The Wall Street Journal, авиакомпании в 2020 г. отменили около 10% заказов на новые самолеты этой модели. По прогнозам Boeing, финансовые проблемы авиакомпаний могут привести к отмене еще нескольких сотен из более чем 4000 заказов, а из 450 уже произведенных самолетов (производство было приостановлено в этом году) к концу 2021 г. заказчики заберут только половину. Другая либо будет поставлена прежним заказчикам позже, либо будет ждать новых заказчиков. В конце октября Boeing опубликовал отчет о результатах деятельности в III квартале: чистый убыток составил $466 млн, тогда как в аналогичный период 2019 г. компания получила прибыль в $1,2 млрд.
«Понятно, что когда-нибудь Boeing надо будет снова запустить производство этих самолетов. Но им не взять планку выше 20 шт. в год еще года два, а уж на желаемый руководством компании уровень более чем в 50 самолетов 737 MAX в год им не выйти до середины текущего десятилетия», – рассказал Reuters аналитик авиакосмической консалтинговой фирмы Teal Group Ричард Абулафия.