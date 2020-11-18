Власти США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 Max

Полеты Boeing 737 Max приостановили после двух авиакатастроф — в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В них в общей сложности погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера. Россия, США, государства Евросоюза и другие страны по соображениям безопасности ранее приостановили эксплуатацию этих самолетов.