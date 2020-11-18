Власти США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 Max
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы регулятора Стивена Диксона.
«Мы сделали все возможное, чтобы убедиться, что подобные аварии больше не повторятся», — сказал Диксон. Глава ФАУ подписал приказ об отмене запрета на полеты рано утром в среду, а агентство выпустило директиву о летной годности с подробным описанием необходимых изменений.
Кроме того, ФАУ требует переобучения пилотов, а порядок проверки самолетов регулятором поменяется после того, как будет одобрен конгрессом. Агентство уже неоднократно критиковали за близость к авиапроизводителю и необъективные результаты мониторинга технического состояния лайнеров, что доказано крупными авиакатастрофами, отмечает агентство.
После отмены запрета авиакомпания American Airlines планирует запустить первый за 20 месяцев рейс самолета 29 декабря, а Southwest Airlines надеется начать эксплуатацию лайнера во втором квартале 2021 года. Как сообщили источники агентства в Boeing, после фактического возобновления полетов все Boeing 737 Max будут отслеживаться в круглосуточном режиме специальным ситуационным центром.
В середине октября Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 Max достаточно безопасным для возобновления полетов. Директиву по летной годности европейский регулятор пообещал выпустить в течение ноября. Власти других стран, включая Китай и Россию, пока не давали разрешения на использование этих самолетов.
Полеты Boeing 737 Max приостановили после двух авиакатастроф — в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В них в общей сложности погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера. Россия, США, государства Евросоюза и другие страны по соображениям безопасности ранее приостановили эксплуатацию этих самолетов.