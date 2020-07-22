WSJ назвал зиму 2021 года сроком возобновления перевозок на Boeing 737 Max

Когда может возобновиться эксплуатация Boeing 737 Max, газете не смогли уточнить ни в компании, ни в управлении. В конце мая Boeing возобновила приостановленное производство лайнеров 737 Mаx на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон). Тогда авиаконцерн сообщил, что оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов. В заявлении компании отмечалось, что механики и инженеры с января 2020 г., когда началась приостановка производства лайнера, сотрудничали «для уточнения и стандартизации рабочих пакетов в каждой позиции завода». Работу на авиазаводах в штате Вашингтон корпорация остановила с 23 марта 2020 г. из-за коронавируса. Компания сообщала о десятках случаях заражения сотрудников на производственных объектах.