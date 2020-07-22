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WSJ назвал зиму 2021 года сроком возобновления перевозок на Boeing 737 Max

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Массовое использование самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров начнется не ранее января – февраля 2021 г. Об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с процессом сертификации самолетов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, Федеральное авиационное управление США запросило комментарии заинтересованных сторон о сертификации программного обеспечения Boeing 737 Max. Как объяснили эксперты газете, это означает, что возобновление полетов переносится на октябрь или ноябрь 2020 г. Несколько недель потребуется и на получение разрешений в других странах. Авиауправлению США предстоит проверить, как авиаперевозчики проводят техобслуживание Boeing и подготовку пилотов. Такая проверка может завершиться не ранее декабря. Один из собеседников издания отметил, что работа также замедлится из-за зимних праздников, а «начало пассажирских перевозок может быть отложено до февраля или позже».

Когда может возобновиться эксплуатация Boeing 737 Max, газете не смогли уточнить ни в компании, ни в управлении. В конце мая Boeing возобновила приостановленное производство лайнеров 737 Mаx на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон). Тогда авиаконцерн сообщил, что оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов. В заявлении компании отмечалось, что механики и инженеры с января 2020 г., когда началась приостановка производства лайнера, сотрудничали «для уточнения и стандартизации рабочих пакетов в каждой позиции завода». Работу на авиазаводах в штате Вашингтон корпорация остановила с 23 марта 2020 г. из-за коронавируса. Компания сообщала о десятках случаях заражения сотрудников на производственных объектах.

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Boeing планировал перезапустить производство авиалайнера 737 Mах к маю. Компания прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 г., 400 лайнеров не были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера. Россия, США, государства Евросоюза и другие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных