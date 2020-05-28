Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон. Оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов. Снижение производственной мощности в компании объяснили тем, что Boeing «реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции». «Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут нам добиться 100-процентного качества для наших клиентов, поддерживая нашу постоянную приверженность безопасности на рабочем месте», — приводятся в сообщении слова Скотта Стокера, вице-президента Boeing по производству 737 Мах.