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Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

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Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx. Об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации, опубликованном на ее сайте.

В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон. Оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов. Снижение производственной мощности в компании объяснили тем, что Boeing «реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции». «Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут нам добиться 100-процентного качества для наших клиентов, поддерживая нашу постоянную приверженность безопасности на рабочем месте», — приводятся в сообщении слова Скотта Стокера, вице-президента Boeing по производству 737 Мах.

Производство лайнеров 737 Мax компания приостановила с января 2020 г. Решение об этом принималось в декабре 2019 г. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Boeing занимается устранением всех проблем в системах самолета и обновила программу обучения пилотов.

Полеты 737 МАХ приостановили в США и многих других странах после того, как разбились два таких самолета в Индонезии (ноябрь 2018 г.) и в Эфиопии (март 2019 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных