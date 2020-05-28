Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Mаx. Об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации, опубликованном на ее сайте.
В нем говорится, что производство самолетов возобновилось на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон. Оно будет вестись более низкими темпами, чем планировалось в начале выпуска самолетов. Снижение производственной мощности в компании объяснили тем, что Boeing «реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции». «Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут нам добиться 100-процентного качества для наших клиентов, поддерживая нашу постоянную приверженность безопасности на рабочем месте», — приводятся в сообщении слова Скотта Стокера, вице-президента Boeing по производству 737 Мах.
Производство лайнеров 737 Мax компания приостановила с января 2020 г. Решение об этом принималось в декабре 2019 г. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Boeing занимается устранением всех проблем в системах самолета и обновила программу обучения пилотов.
Полеты 737 МАХ приостановили в США и многих других странах после того, как разбились два таких самолета в Индонезии (ноябрь 2018 г.) и в Эфиопии (март 2019 г.).