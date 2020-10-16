Европейское агентство по авиабезопасности одобрило возобновление полетов Boeing 737 MAX
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 Max достаточно безопасным для возобновления полетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора EASA Патрика Кая.
«Наш анализ показывает, что он безопасный, уровень безопасности достаточно высок для нас», — сказал Кай. Директива по летной годности самолета будет выпущена в следующем месяце после окончательной проверки документов, подчеркнул он.
Полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены после двух авиакатастроф — в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В них в общей сложности погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера. Россия, США, государства Евросоюза и другие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов.
В июле этого года газета The Wall Street Journal сообщила, что массовое использование самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров начнется не ранее января – февраля 2021 г.