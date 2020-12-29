Кабмин исключил НМТП из плана приватизации до 2022 года
Правительство исключило из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 гг. Новороссийский морской торговый порт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Его контролирующим акционером является «Транснефть», у нее 62% акций компании, еще 20% принадлежит государству в лице Росимущества.
Ранее Счетная палата сообщала, что видит риск неисполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества в части крупных пакетов. При этом в СП тогда отмечали, что НМТП — актив, который может быть интересен инвесторам.
В феврале этого года «Транснефть» сообщила, что за 10 лет (2020–2029 гг.) НМТП планирует инвестировать в портовые мощности 108,4 млрд руб.