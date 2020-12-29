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Кабмин исключил НМТП из плана приватизации до 2022 года

Ведомости

Правительство исключило из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 гг. Новороссийский морской торговый порт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Его контролирующим акционером является «Транснефть», у нее 62% акций компании, еще 20% принадлежит государству в лице Росимущества. 

Ранее Счетная палата сообщала, что видит риск неисполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества в части крупных пакетов. При этом в СП тогда отмечали, что НМТП — актив, который может быть интересен инвесторам.

В феврале этого года «Транснефть» сообщила, что за 10 лет (2020–2029 гг.) НМТП планирует инвестировать в портовые мощности 108,4 млрд руб.

Ранее по теме: Вячеслав Скворцов избран главой совета директоров НМТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных