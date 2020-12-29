Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково»
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов избран председателем совета директоров фонда «Сколково», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе фонда.
«Решение принято на заседании совета директоров фонда 29 декабря. Изменения в руководстве Фонда «Сколково» произошли в связи c переходом фонда «Сколково» под управление ВЭБ.РФ в рамках реконфигурации системы институтов развития», — говорится в сообщении.
Главой совета директоров фонда «Сколково» с 2019 г. был основатель «Реновы» Виктор Вексельберг. В 2010 г., по поручению тогдашнего президента Дмитрия Медведева, Вексельберг был назначен руководителем проекта по созданию одноименного инновационного центра.
В конце ноября 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют.