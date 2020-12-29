Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково»

В конце ноября 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют.