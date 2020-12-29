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Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково»

Ведомости

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов избран председателем совета директоров фонда «Сколково», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе фонда. 

«Решение принято на заседании совета директоров фонда 29 декабря. Изменения в руководстве Фонда «Сколково» произошли в связи c переходом фонда «Сколково» под управление ВЭБ.РФ в рамках реконфигурации системы институтов развития», — говорится в сообщении.

Главой совета директоров фонда «Сколково» с 2019 г. был основатель «Реновы» Виктор Вексельберг. В 2010 г., по поручению тогдашнего президента Дмитрия Медведева, Вексельберг был назначен руководителем проекта по созданию одноименного инновационного центра.

В конце ноября 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют.

Согласно изменениям, ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных