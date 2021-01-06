Вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40%

Издание отметило, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9%. Рост показателя был вызван увеличением продаж ноутбуков и планшетов из-за перехода людей по всему миру на дистанционную работу и учебу. В 2020 году цена акций компании выросла более чем на 80%, ее капитализация превысила $2 трлн.