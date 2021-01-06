Вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40%
Вознаграждение генерального директора Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40% в годовом выражении и составило $10,7 млн, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
В 2019 году вознаграждение топ-менеджера упало на 36% из-за снижения выручки и прибыли компании, связанного с более низкими продажами iPhone.
Издание отметило, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9%. Рост показателя был вызван увеличением продаж ноутбуков и планшетов из-за перехода людей по всему миру на дистанционную работу и учебу. В 2020 году цена акций компании выросла более чем на 80%, ее капитализация превысила $2 трлн.
Также в 2020 году в собственность Кука перешли акции Apple стоимостью $281,9 млн, которые он получил в рамках долгосрочного пакета выплат, оформленного в 2011 году.