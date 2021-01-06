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Вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40%

Ведомости

Вознаграждение генерального директора Apple Тима Кука выросло в 2020 году на 40% в годовом выражении и составило $10,7 млн, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В 2019 году вознаграждение топ-менеджера упало на 36% из-за снижения выручки и прибыли компании, связанного с более низкими продажами iPhone.

Издание отметило, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9%. Рост показателя был вызван увеличением продаж ноутбуков и планшетов из-за перехода людей по всему миру на дистанционную работу и учебу. В 2020 году цена акций компании выросла более чем на 80%, ее капитализация превысила $2 трлн.

Также в 2020 году в собственность Кука перешли акции Apple стоимостью $281,9 млн, которые он получил в рамках долгосрочного пакета выплат, оформленного в 2011 году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных