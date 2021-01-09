Мишустин: господдержка малого бизнеса составила 600 млрд рублей за два года
Государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за эти два года на сумму около 600 млрд рублей», – сказал Мишустин на встрече с президентом «Опоры России» Александром Калининым.
Премьер отметил, что 2020 г. был непростым для бизнеса. Существенное влияние на сохранение занятости и развитие предпринимательства оказали принятые меры поддержки.
«Я имею в виду, в частности, двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда – теперь субъекты малого и среднего предпринимательства платят соответствующие страховые взносы в размере всего 15% вместо 30%, которые были до этого», – подчеркнул он.
Среди важных решений для поддержки бизнеса Мишустин также назвал списание части налогов, предоставление президентских грантов и выдачу займов.