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Мишустин: господдержка малого бизнеса составила 600 млрд рублей за два года

Ведомости

Государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за эти два года на сумму около 600 млрд рублей», – сказал Мишустин на встрече с президентом «Опоры России» Александром Калининым.

Премьер отметил, что 2020 г. был непростым для бизнеса. Существенное влияние на сохранение занятости и развитие предпринимательства оказали принятые меры поддержки.

«Я имею в виду, в частности, двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда – теперь субъекты малого и среднего предпринимательства платят соответствующие страховые взносы в размере всего 15%  вместо 30%, которые были до этого», – подчеркнул он.

Среди важных решений для поддержки бизнеса Мишустин также назвал списание части налогов, предоставление президентских грантов и выдачу займов.

Ранее по теме: Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных