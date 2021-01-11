Мишустин снизил ставку по льготным кредитам для малого бизнеса

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и самозанятым. Кредиты выдаются работникам приоритетных сфер экономики – сельского хозяйства, торговли, туризма, здравоохранения и образования, ресторанного бизнеса и других. Чтобы получить займ, надо зарегистрироваться в едином реестре МСП. Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, объяснили в правительстве.