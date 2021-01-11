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Мишустин снизил ставку по льготным кредитам для малого бизнеса

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.

«По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%)», — говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что ранее ставка по льготным займам составляла 8,5%.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и самозанятым. Кредиты выдаются работникам приоритетных сфер экономики – сельского хозяйства, торговли, туризма, здравоохранения и образования, ресторанного бизнеса и других. Чтобы получить займ, надо зарегистрироваться в едином реестре МСП. Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, объяснили в правительстве.

Ранее Мишустин сообщил, что государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года.

Ранее по теме: Мишустин: господдержка малого бизнеса составила 600 млрд рублей за два года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных