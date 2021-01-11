Мишустин снизил ставку по льготным кредитам для малого бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.
«По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%)», — говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что ранее ставка по льготным займам составляла 8,5%.
Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и самозанятым. Кредиты выдаются работникам приоритетных сфер экономики – сельского хозяйства, торговли, туризма, здравоохранения и образования, ресторанного бизнеса и других. Чтобы получить займ, надо зарегистрироваться в едином реестре МСП. Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, объяснили в правительстве.
Ранее Мишустин сообщил, что государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года.