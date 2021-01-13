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«Регуляторную гильотину» предложили распространить на выдачу лицензий бизнесу

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил распространить так называемую «регуляторную гильотину» (отмену и пересмотр устаревших правил) на выдачу разрешений и лицензий для бизнеса, передает ТАСС. 

Сейчас в России проходит реформа, направленная на отмену избыточных и устаревших правил в системе контрольно-надзорной деятельности. 

«Если возможно, то и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение — распространить принципы "регуляторной гильотины" с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование», — сказал он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным. 

Вице-премьер отметил, что сейчас в России существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. 

Кроме того, Григоренко сообщил, что с февраля 2021 г.  бизнес сможет обжаловать решения 19 надзорных ведомств в досудебном порядке. Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора — начался в России в августе прошлого года. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. Подавать жалобы бизнес может через портал «Госуслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных