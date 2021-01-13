«Регуляторную гильотину» предложили распространить на выдачу лицензий бизнесу
Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил распространить так называемую «регуляторную гильотину» (отмену и пересмотр устаревших правил) на выдачу разрешений и лицензий для бизнеса, передает ТАСС.
Сейчас в России проходит реформа, направленная на отмену избыточных и устаревших правил в системе контрольно-надзорной деятельности.
«Если возможно, то и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение — распространить принципы "регуляторной гильотины" с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование», — сказал он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Вице-премьер отметил, что сейчас в России существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов.
Кроме того, Григоренко сообщил, что с февраля 2021 г. бизнес сможет обжаловать решения 19 надзорных ведомств в досудебном порядке. Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора — начался в России в августе прошлого года. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. Подавать жалобы бизнес может через портал «Госуслуги».