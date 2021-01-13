«Регуляторную гильотину» предложили распространить на выдачу лицензий бизнесу

Кроме того, Григоренко сообщил, что с февраля 2021 г. бизнес сможет обжаловать решения 19 надзорных ведомств в досудебном порядке. Эксперимент по досудебному обжалованию бизнесом решений надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора — начался в России в августе прошлого года. Кроме решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. Подавать жалобы бизнес может через портал «Госуслуги».