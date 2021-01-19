«Газпром» допустил приостановку «Северного потока — 2» из-за политических рисков
В «Газпроме» пояснили, что при реализации указанных международных проектов продолжает сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах. Это приводит к напряжению между странами и изменению позиций партнеров, а также регулирующих органов в отношении различных аспектов проектов, уточняет компания.
«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в меморандуме.
Ранее агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии сообщило, что правительство США планирует 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.