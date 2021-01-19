Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Газпром» допустил приостановку «Северного потока — 2» из-за политических рисков

Ведомости

«Газпром» может приостановить реализацию или пойти на полную отмену проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в случае резкой смены политической ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум к новому размещению бондов холдинга.

В «Газпроме» пояснили, что при реализации указанных международных проектов продолжает сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах. Это приводит к напряжению между странами и изменению позиций партнеров, а также регулирующих органов в отношении различных аспектов проектов, уточняет компания.

«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в меморандуме.

Ранее агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии сообщило, что правительство США планирует 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: Власти Германии подтвердили планы США ввести санкции по «Северному потоку — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных