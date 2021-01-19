Власти Германии подтвердили планы США ввести санкции по «Северному потоку — 2»
Правительство США планирует 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии.
Посольство США в Берлине проинформировало правительство ФРГ о вводимых санкциях 18 декабря. «Мы с сожалением принимаем это к сведению», — отметили в министерстве. Госдепартамент США не прокомментировал введение санкций против «Фортуны».
Ранее немецкое издание Handelsblat сообщило со ссылкой на источники о планах США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» из-за его участия в проекте.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.