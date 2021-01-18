СМИ узнали о планах США ввести санкции против трубоукладчика «Фортуна»
США готовятся ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в работах по строительству газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщает немецкое издание Handelsblat со ссылкой на источники.
«Правительство США во вторник введет санкции против российского судна "Фортуна" и его владельца, российской компании KVT-RUS. Об этом американцы уведомили федеральное правительство [Германии] и других европейских партнеров», — говорится в публикации.
Основой для решения о введении новых ограничений является закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Кроме того, США прописали санкции против «Северного потока — 2» в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.
Ранее, 16 января 2021 г., агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство трубопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США. В случае подтверждения она станет третьей европейской компанией, отказавшейся в январе от участия в проекте. До этого его покинули датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd.
Это произошло после того, как Госдепартамент США предупредил участвующие в строительстве «Северного потока — 2» компании об угрозе новых санкций. Кроме того, стало известно, что уходящая администрация Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения против проекта, о которых объявит в ближайшие дни.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.