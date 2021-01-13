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СМИ узнали о выходе датской компании из проекта «Северный поток — 2»

Ведомости

Датская инжиниринговая компания Rambøll, одна из крупнейших в Европе, отказалась от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из-за опасения санкций со стороны США. Об этом сообщает датское издание Politiken со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, угроза экономических санкций вынудила датскую компанию отказаться от участия в заключительном этапе международного проекта по строительству газопровода, «уступив прямому американскому давлению». Подробностей тоо, как Вашингтон вынудил Rambøll выйти из проекта, не приводится.

Rambøll — инжиниринго-консалтинговая компания. Она зарегистрирована в Копенгагене. После объединения в 2003 г. со шведской Scandiaconsult стала крупнейшей в отрасли на рынке Северной Европы. В 2007 г., приобретя британскую Whitbybird, вышла на глобальные рынки. Сейчас Rambøll присутствует в Великобритании, Италии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, США, Канаде, Мексике и Бразилии.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США сообщил участвующим в строительстве «Северного потока -2» компаниям об угрозе новых санкций. Кроме того, уходящая администрация Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения против проекта, о которых объявит в ближайшие дни.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».

США выступают против строительства газопровода и расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: В Германии одобрили создание фонда для обхода санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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