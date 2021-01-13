СМИ узнали о выходе датской компании из проекта «Северный поток — 2»
Датская инжиниринговая компания Rambøll, одна из крупнейших в Европе, отказалась от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из-за опасения санкций со стороны США. Об этом сообщает датское издание Politiken со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, угроза экономических санкций вынудила датскую компанию отказаться от участия в заключительном этапе международного проекта по строительству газопровода, «уступив прямому американскому давлению». Подробностей тоо, как Вашингтон вынудил Rambøll выйти из проекта, не приводится.
Rambøll — инжиниринго-консалтинговая компания. Она зарегистрирована в Копенгагене. После объединения в 2003 г. со шведской Scandiaconsult стала крупнейшей в отрасли на рынке Северной Европы. В 2007 г., приобретя британскую Whitbybird, вышла на глобальные рынки. Сейчас Rambøll присутствует в Великобритании, Италии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, США, Канаде, Мексике и Бразилии.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США сообщил участвующим в строительстве «Северного потока -2» компаниям об угрозе новых санкций. Кроме того, уходящая администрация Дональда Трампа готовит дополнительные ограничения против проекта, о которых объявит в ближайшие дни.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».
США выступают против строительства газопровода и расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции.