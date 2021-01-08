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В Германии одобрили создание фонда для обхода санкций против «Северного потока — 2»

Ведомости

Парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания большинством голосов принял решение о создании фонда для обхода санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток-2», передает Zeit Online.

На специальной сессии парламент региона одобрил создание государственного экологического фонда, который также должен способствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Социал-демократы (СДПГ), представители правящей коалиции ХДС/ХСС и левые проголосовали «за», «Альтернатива для Германиии» (АдГ) воздержалась.

По словам премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, фонд в первую очередь ориентирован на проекты в области защиты окружающей среды, природы и климата, но также предполагает возможность поддержки завершения строительства газопровода через закупку необходимого оборудования.

 «Будет ли такая возможность востребована и использована, зависит от того, продолжат ли США полагаться на санкции против немецких и европейских компаний. У нас нет планов относительно этого фонда для эксплуатации трубопровода», — уточнила Швезиг. 

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В начале декабря 2020 г. издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что власти немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания в ближайшее намерены создать фонд защиты климата, который станет «инструментом обхода» существующих и вступающих с января санкций США против проекта «Северный поток-2». Bild пояснил, что немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, будут предоставлять свои услуги фонду, не взаимодействуя, таким образом, с оператором строительства газопровода, попадающим под ограничения.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Против строительства активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта, а затем расширили ограничения до компаний, оказывающих услуги тем, кто участвует в строительстве. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны, в России — проявлением «нечестной конкуренции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных