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Газопровод в обход санкций

Весь 2021 год одни иностранцы будут мешать России запустить «Северный поток – 2», а другие – помогать
Александр Волобуев
Сложности у «Северного потока – 2» могут возникнуть и после достройки /Nord Stream 2

Строительство экспортного газопровода «Северный поток – 2», завершенное уже более чем на 90%, было прервано в конце декабря 2019 г.: швейцарская компания Allseas, суда которой занимались укладкой труб, вышла из проекта, побоявшись попасть под санкции США.

Практически весь 2020 год работы по трубопроводу не велись (во всяком случае, официально). Укладка труб «Северного потока – 2» возобновилась только 11 декабря 2020 г. (ее ведет российская баржа «Фортуна» в водах Германии). Ранее эксперты говорили «Ведомостям», что технически завершить укладку можно за 3–4 месяца. Иными словами, в 2021 г. газопровод почти наверняка будет достроен. Однако сможет ли уже в будущем году Россия начать прокачку по нему газа, не ясно.

«Северный поток – 2» – газопровод мощностью до 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря. Оценочная стоимость проекта – $9,5 млрд. Партнерами «Газпрома» по проекту выступают французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных