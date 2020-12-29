Газопровод в обход санкций

Практически весь 2020 год работы по трубопроводу не велись (во всяком случае, официально). Укладка труб «Северного потока – 2» возобновилась только 11 декабря 2020 г. (ее ведет российская баржа «Фортуна» в водах Германии). Ранее эксперты говорили «Ведомостям», что технически завершить укладку можно за 3–4 месяца. Иными словами, в 2021 г. газопровод почти наверняка будет достроен. Однако сможет ли уже в будущем году Россия начать прокачку по нему газа, не ясно.