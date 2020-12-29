Газопровод в обход санкций

Газопровод в обход санкцийВесь 2021 год одни иностранцы будут мешать России запустить «Северный поток – 2», а другие – помогать
Строительство экспортного газопровода «Северный поток – 2», завершенное уже более чем на 90%, было прервано в конце декабря 2019 г.: швейцарская компания Allseas, суда которой занимались укладкой труб, вышла из проекта, побоявшись попасть под санкции США.
Практически весь 2020 год работы по трубопроводу не велись (во всяком случае, официально). Укладка труб «Северного потока – 2» возобновилась только 11 декабря 2020 г. (ее ведет российская баржа «Фортуна» в водах Германии). Ранее эксперты говорили «Ведомостям», что технически завершить укладку можно за 3–4 месяца. Иными словами, в 2021 г. газопровод почти наверняка будет достроен. Однако сможет ли уже в будущем году Россия начать прокачку по нему газа, не ясно.
«Северный поток – 2» – газопровод мощностью до 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря. Оценочная стоимость проекта – $9,5 млрд. Партнерами «Газпрома» по проекту выступают французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.