Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Немецкая и швейцарская компании объявили о выходе из «Северного потока — 2»

Ведомости

Немецкий концерн Bilfinger SE из-за угрозы американских санкций решил отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Bild. 

По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе «на разработку, поставку и обслуживание систем безопасности», а также на поставку теплогенераторной установки. Bilfinger уже уведомил американскую сторону о том, что не собирается выполнять контракты.

Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании. 

«[Компания] Цюрих отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по "Северному потоку — 2" и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции», — заявил представитесь агентству. 

19 января США расширили санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющая судном компания KVT-RUS.

Кроме того, ограничения распространили на компанию «Рустанкер», а также нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление нечестной конкуренции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что США продолжают оказывать незаконное давление на проект «Северный поток — 2», нарушая тем самым международное право.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. 

Ранее по теме: США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных