Немецкая и швейцарская компании объявили о выходе из «Северного потока — 2»
Немецкий концерн Bilfinger SE из-за угрозы американских санкций решил отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе «на разработку, поставку и обслуживание систем безопасности», а также на поставку теплогенераторной установки. Bilfinger уже уведомил американскую сторону о том, что не собирается выполнять контракты.
Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«[Компания] Цюрих отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по "Северному потоку — 2" и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции», — заявил представитесь агентству.
19 января США расширили санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющая судном компания KVT-RUS.
Кроме того, ограничения распространили на компанию «Рустанкер», а также нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление нечестной конкуренции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что США продолжают оказывать незаконное давление на проект «Северный поток — 2», нарушая тем самым международное право.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.