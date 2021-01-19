Немецкая и швейцарская компании объявили о выходе из «Северного потока — 2»

По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе «на разработку, поставку и обслуживание систем безопасности», а также на поставку теплогенераторной установки. Bilfinger уже уведомил американскую сторону о том, что не собирается выполнять контракты.