США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»
США расширили санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющая судном компания KVT-RUS, говорится на сайте Минфина США.
Кроме того, ограничения распространили на компанию «Рустанкер», а также нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
О намерении США ввести новые санкции в отношении «Фортуны» и KVT-RUS 18 января сообщила немецкая газета Handelsblatt. Незадолго до этого, 16 января, агенство Bloomberg узнало об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство «Северного потока — 2» из-за угрозы санкций США. Выход из проекта организация подтвердила «РИА Новостям». Еще раньше от участия в строительстве трубопровода отказались датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd.
В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление нечестной конкуренции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что США продолжают оказывать незаконное давление на проект «Северный поток — 2», нарушая тем самым международное право.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.