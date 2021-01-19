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США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

Ведомости

США расширили санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющая судном компания KVT-RUS, говорится на сайте Минфина США.

Кроме того, ограничения распространили на компанию «Рустанкер», а также нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

О намерении США ввести новые санкции в отношении «Фортуны» и KVT-RUS 18 января сообщила немецкая газета Handelsblatt. Незадолго до этого, 16 января, агенство Bloomberg узнало об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство «Северного потока — 2» из-за угрозы санкций США. Выход из проекта организация подтвердила «РИА Новостям». Еще раньше от участия в строительстве трубопровода отказались датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd.

В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление нечестной конкуренции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня, что США продолжают оказывать незаконное давление на проект «Северный поток — 2», нарушая тем самым международное право.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. 

Ранее по теме: Песков заявил о незаконном давлении США на проект «Северный поток — 2>»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных