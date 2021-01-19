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Песков заявил о незаконном давлении США на проект «Северный поток — 2>»

Ведомости

США продолжают оказывать незаконное давление на международный проект строительства газопровода «Северный поток — 2», нарушая тем самым международное право, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, Кремль сожалеет из-за сложившейся ситуации. Он добавил, что российские власти анализируют происходящее, чтобы продолжить последовательную работу для завершения строительства газопровода.

Ранее, 18 января, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что во вторник США введут санкции в отношении задействованного в строительстве «Северного потока — 2» судна «Фортуна» и его владельца — компании KVT-RUS. По информации издания, об этом американские власти заявили правительству Германии и другим европейским партнерам.

16 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство трубопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. В случае подтверждения она станет третьей европейской компанией, отказавшейся в январе от участия в проекте. До этого его покинули датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: «Газпром» допустил приостановку «Северного потока — 2» из-за политических рисков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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