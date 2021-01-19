ЕС не будет препятствовать реализации «Северного потока — 2»

«Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно», — цитирует «РИА Новости» Борреля. Он отметил, что компании должны понимать, как работать в рамках законодательства ЕС.