ЕС не будет препятствовать реализации «Северного потока — 2»
Евросоюз не может препятствовать строительству «Северного потока — 2», так как это проект частных компаний, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.
«Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно», — цитирует «РИА Новости» Борреля. Он отметил, что компании должны понимать, как работать в рамках законодательства ЕС.
Ранее немецкий концерн Bilfinger SE решил отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за угрозы американских санкций. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.
19 января США расширили санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Фортуна» и владеющая судном компания KVT-RUS.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».