Сбербанк профинансирует проект «Арктик СПГ — 2» на сумму до €3 млрд

В 2019 г. российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Отмечалось, что инвестиции в проект со стороны консорциума составят почти $3 млрд.