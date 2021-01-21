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Сбербанк профинансирует проект «Арктик СПГ — 2» на сумму до €3 млрд

Ведомости

Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта «Арктик СПГ — 2» на сумму до €3 млрд. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию "Арктик СПГ — 2" в общей сумме до €3 млрд», — цитирует ТАСС Попова. Решение о финансировании принято в декабре 2020 г.

Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

В 2019 г. российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Отмечалось, что инвестиции в проект со стороны консорциума составят почти $3 млрд.

Ранее по теме: «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных