Сбербанк профинансирует проект «Арктик СПГ — 2» на сумму до €3 млрд
Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта «Арктик СПГ — 2» на сумму до €3 млрд. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.
В 2019 г. российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Отмечалось, что инвестиции в проект со стороны консорциума составят почти $3 млрд.