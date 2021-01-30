Россия и Иран подписали соглашение о поставках и производстве вакцины «Спутник V»
Москва и Тегеран подписали соглашение о поставках и производстве российской вакцины «Спутник V», заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля», — цитирует его агентство ИРНА.
До конца февраля в Иран поступят и две другие партии вакцины. Посол также обратил внимание на то, что стороны договорились о производстве препарата в Иране, в течение десяти дней в Москву должна прибыть делегация для обсуждения этого вопроса.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.