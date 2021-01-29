Власти Франции допустили применение российской вакцины от коронавируса

«Если эти вакцины подтверждают свою надежность и эффективность, отвечают стандартам качества и есть возможность сделать их доступными на территории ЕС, то почему бы и нет? Главное, чтобы эти условия были выполнены», – сказал Фишер в эфире телеканала BFM.