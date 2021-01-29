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Власти Франции допустили применение российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» и китайская Sinopharm могут быть одобрены во Франции, если они подтвердят свою эффективность, заявил председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер, передает ТАСС.

«Если эти вакцины подтверждают свою надежность и эффективность, отвечают стандартам качества и есть возможность сделать их доступными на территории ЕС, то почему бы и нет? Главное, чтобы эти условия были выполнены», – сказал Фишер в эфире телеканала BFM.

Он отметил, что с научной точки зрения следует рассматривать все вакцины, «тут не должно быть каких-то предрассудков относительно их происхождения».

Ранее сегодня руководитель Германского института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек сообщил, что институт проводит консультации с российской стороной по вакцине «Спутник V». При этом российская вакцина должна соответствовать критериям ЕС, подчеркнул он.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются его пострегистрационные испытания.

«Спутник V» используется для массовой вакцинации в России, а также зарегистрирована по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Ранее по теме: В Германии допустили возможность производства «Спутник V» в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных