Власти Франции допустили применение российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» и китайская Sinopharm могут быть одобрены во Франции, если они подтвердят свою эффективность, заявил председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер, передает ТАСС.
«Если эти вакцины подтверждают свою надежность и эффективность, отвечают стандартам качества и есть возможность сделать их доступными на территории ЕС, то почему бы и нет? Главное, чтобы эти условия были выполнены», – сказал Фишер в эфире телеканала BFM.
Он отметил, что с научной точки зрения следует рассматривать все вакцины, «тут не должно быть каких-то предрассудков относительно их происхождения».
Ранее сегодня руководитель Германского института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек сообщил, что институт проводит консультации с российской стороной по вакцине «Спутник V». При этом российская вакцина должна соответствовать критериям ЕС, подчеркнул он.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются его пострегистрационные испытания.
«Спутник V» используется для массовой вакцинации в России, а также зарегистрирована по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.