Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России

Ведомости

Американский производитель систем доставки никотина Juul Labs в начале 2021 г. закрыл розничные точки продаж в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Игоря Самборского, управляющего директора Babylon Vardex Group, которая является эксклюзивным дистрибьютором товаров Juul Labs. 

Информацию о закрытии корнеров подтвердил сервис 2ГИС: в январе 2021 г. в сети было 14 розничных точек в семи городах России, однако с 1 февраля все они закрылись. 

В штаб-квартире Juul Labs изданию сообщили, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию». «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — сообщил представитель компании Робин Кели. В Juul Labs не прокомментировали закрытие корнеров. 

Самборский пояснил, что компания изменила свои планы на рынке России из-за изменения антитабачного законодательства. Согласно поправкам в закон, максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных средств доставки — 20 мг на 1 мл. В жидкостях для испарителей Juul содержится 50 мг на 1 мл. Самборский добавил, что компания начала поставки в Россию жидкостей с 18 мг никотина. 

28 января вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Согласно документу, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. 

Ранее по теме: В России запретили продавать табачные стики и кальяны в интернете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных