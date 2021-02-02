Производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России
Информацию о закрытии корнеров подтвердил сервис 2ГИС: в январе 2021 г. в сети было 14 розничных точек в семи городах России, однако с 1 февраля все они закрылись.
В штаб-квартире Juul Labs изданию сообщили, что компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, чтобы «продолжить свою миссию». «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — сообщил представитель компании Робин Кели. В Juul Labs не прокомментировали закрытие корнеров.
Самборский пояснил, что компания изменила свои планы на рынке России из-за изменения антитабачного законодательства. Согласно поправкам в закон, максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных средств доставки — 20 мг на 1 мл. В жидкостях для испарителей Juul содержится 50 мг на 1 мл. Самборский добавил, что компания начала поставки в Россию жидкостей с 18 мг никотина.
28 января вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Согласно документу, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.