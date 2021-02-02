Производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России

Самборский пояснил, что компания изменила свои планы на рынке России из-за изменения антитабачного законодательства. Согласно поправкам в закон, максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных средств доставки — 20 мг на 1 мл. В жидкостях для испарителей Juul содержится 50 мг на 1 мл. Самборский добавил, что компания начала поставки в Россию жидкостей с 18 мг никотина.