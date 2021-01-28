В России запретили продавать табачные стики и кальяны в интернете

С 1 июня 2013 г. в стране действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В июне 2014 г. закон ужесточили: запрет распространился на гостиницы, рестораны, торговые помещения, поезда дальнего следования: суда и железнодорожные платформы. С 1 января 2020 г. в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.