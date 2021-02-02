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Власти Москвы оценили рост выручки клубов после ослабления ограничений

Ведомости

Доход московских кафе, баров и клубов, работающих ночью, увеличился в минувшие выходные с 30% до 70% от уровня, наблюдавшегося до пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«В этот уикенд доход ночных заведений вырос от 30% до 70% от показателей до пандемии», – сказал Немерюк. В городе работают 68 ночных клубов, большая часть из них открылась в первые выходные после снятия ограничений, рассказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что сфера общественного питания Москвы восстановилась на 74% от предкризисного уровня 2020 г.

Ранее по теме: Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в клубах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных