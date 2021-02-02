Власти Москвы оценили рост выручки клубов после ослабления ограничений
Доход московских кафе, баров и клубов, работающих ночью, увеличился в минувшие выходные с 30% до 70% от уровня, наблюдавшегося до пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«В этот уикенд доход ночных заведений вырос от 30% до 70% от показателей до пандемии», – сказал Немерюк. В городе работают 68 ночных клубов, большая часть из них открылась в первые выходные после снятия ограничений, рассказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.
Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что сфера общественного питания Москвы восстановилась на 74% от предкризисного уровня 2020 г.