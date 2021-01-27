Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в клубах
Хотя власти Москвы разрешили барам, клубам и прочим заведениям работать после 23:00, их посетители должны соблюдать перчаточно-масочный режим даже на танцполе, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Перчаточно-масочный режим никто не отменял. Танцевать, может быть, и неудобно, зато безопасно», — сказал он.
Немерюк также напомнил о соблюдении ограничений по количеству гостей в заведении и необходимости держать социальную дистанцию. Вдобавок чиновник отметил, что, хоть сейчас и необязательно на входе в какое-либо развлекательное место проходить регистрацию по QR-коду, лучше делать это, поскольку данная мера позволяет людям узнавать о возможном контакте с заболевшим COVID-19.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться и пандемия в столице идет на спад.