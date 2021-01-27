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Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в клубах

Ведомости

Хотя власти Москвы разрешили барам, клубам и прочим заведениям работать после 23:00, их посетители должны соблюдать перчаточно-масочный режим даже на танцполе, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Перчаточно-масочный режим никто не отменял. Танцевать, может быть, и неудобно, зато безопасно», — сказал он.

Немерюк также напомнил о соблюдении ограничений по количеству гостей в заведении и необходимости держать социальную дистанцию. Вдобавок чиновник отметил, что, хоть сейчас и необязательно на входе в какое-либо развлекательное место проходить регистрацию по QR-коду, лучше делать это, поскольку данная мера позволяет людям узнавать о возможном контакте с заболевшим COVID-19.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться и пандемия в столице идет на спад.

Ранее по теме: Общепит Москвы восстановился на 74% от докризисного уровня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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