Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в клубах

Немерюк также напомнил о соблюдении ограничений по количеству гостей в заведении и необходимости держать социальную дистанцию. Вдобавок чиновник отметил, что, хоть сейчас и необязательно на входе в какое-либо развлекательное место проходить регистрацию по QR-коду, лучше делать это, поскольку данная мера позволяет людям узнавать о возможном контакте с заболевшим COVID-19.