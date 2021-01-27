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Общепит Москвы восстановился на 74% от докризисного уровня

Ведомости

Сфера общественного питания Москвы восстановилась на 74% от предкризисного уровня 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Сейчас сфера общественного питания восстановилась на 74% от предкризисного уровня прошлого года», – сказал Ефимов. Заммэра отметил, что в последние недели москвичи стали чаще посещать кафе и рестораны, оборот которых с 18 по 24 января вырос на 4,5% по сравнению с неделей ранее – до 801 млн руб.

По словам Ефимова, в первые недели после снятия ограничений на работу кафе ночью среднесуточный оборот общепита может увеличиться примерно на 6%, а к концу февраля этот показатель может вернуться к уровню начала осени 2020 г. Тогда среднесуточный оборот составлял 850 млн руб.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

Ранее по теме: В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных