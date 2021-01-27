Общепит Москвы восстановился на 74% от докризисного уровня
Сфера общественного питания Москвы восстановилась на 74% от предкризисного уровня 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Сейчас сфера общественного питания восстановилась на 74% от предкризисного уровня прошлого года», – сказал Ефимов. Заммэра отметил, что в последние недели москвичи стали чаще посещать кафе и рестораны, оборот которых с 18 по 24 января вырос на 4,5% по сравнению с неделей ранее – до 801 млн руб.
По словам Ефимова, в первые недели после снятия ограничений на работу кафе ночью среднесуточный оборот общепита может увеличиться примерно на 6%, а к концу февраля этот показатель может вернуться к уровню начала осени 2020 г. Тогда среднесуточный оборот составлял 850 млн руб.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.