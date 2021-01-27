Общепит Москвы восстановился на 74% от докризисного уровня

«Сейчас сфера общественного питания восстановилась на 74% от предкризисного уровня прошлого года», – сказал Ефимов. Заммэра отметил, что в последние недели москвичи стали чаще посещать кафе и рестораны, оборот которых с 18 по 24 января вырос на 4,5% по сравнению с неделей ранее – до 801 млн руб.