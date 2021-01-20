В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

По данным аналитиков, в прошлом году среди закрытых оказались несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1» и другие известные рестораны и бары. При этом всего в стрит-ритейле в центре Москвы за год закрылись 455 операторов, а открылись только 294 организации, что на 25% меньше, чем в 2019 г.