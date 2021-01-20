В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе
В 2020 г. в центре Москвы закрылись 208 заведений общественного питания, что на 35% больше аналогичного показателя в 2019 г., сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости JLL. Сегмент пострадал больше других из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений. Общепит составил 46% от общего числа закрытых в 2020 г. организаций.
«Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», — пояснил руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.
По данным аналитиков, в прошлом году среди закрытых оказались несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1» и другие известные рестораны и бары. При этом всего в стрит-ритейле в центре Москвы за год закрылись 455 операторов, а открылись только 294 организации, что на 25% меньше, чем в 2019 г.
Из-за того что число закрывшихся заведений в полтора раза превысило число открывшихся, количество свободных помещений на центральных торговых улицах повысилось до 15,5%. Это привело к снижению ставки аренды. Сильнее всего за год она снизилась на Арбате — на 21% до 75 тыс. руб. за кв. м. Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка — 13%.
Заведения общепита в столице не работали с конца марта по начало июня во время всеобщей самоизоляции. Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса. Городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Изначально ограничения действовали с 13 ноября по 15 января. После их продлили до 21 января.