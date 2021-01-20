Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

Ведомости

В 2020 г. в центре Москвы закрылись 208 заведений общественного питания, что на 35% больше аналогичного показателя в 2019 г., сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости JLL. Сегмент пострадал больше других из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений. Общепит составил 46% от общего числа закрытых в 2020 г. организаций.

«Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», — пояснил руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

По данным аналитиков, в прошлом году среди закрытых оказались несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1» и другие известные рестораны и бары. При этом всего в стрит-ритейле в центре Москвы за год закрылись 455 операторов, а открылись только 294 организации, что на 25% меньше, чем в 2019 г.

Из-за того что число закрывшихся заведений в полтора раза превысило число открывшихся, количество свободных помещений на центральных торговых улицах повысилось до 15,5%. Это привело к снижению ставки аренды. Сильнее всего за год она снизилась на Арбате — на 21% до 75 тыс. руб. за кв. м. Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка — 13%.

Заведения общепита в столице не работали с конца марта по начало июня во время всеобщей самоизоляции. Согласно ранее утвержденному распоряжению властей Москвы, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса. Городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Изначально ограничения действовали с 13 ноября по 15 января. После их продлили до 21 января.

Ранее по теме: Доля свободных помещений для стрит-ритейла в центре Москвы достигла рекорда

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных