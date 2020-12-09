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Доля свободных помещений для стрит-ритейла в центре Москвы достигла рекорда

Пустует 13,6% площадей
Мария Котова Антон Филатов
В целом в Москве доля свободных помещений для стрит-ритейла составляет 14,9% против 6,6% годом ранее  /PHOTOXPRESS

В 2020 г. доля свободных помещений на ресторанных улицах Москвы достигнет рекордных 13,6%, следует из отчета консалтинговой компании JLL. К таким улицам относятся, в частности, Кузнецкий Мост, Никольская, Маросейка, Большая Дмитровская и Большая Никитская, Покровка, Пятницкая, а также район Патриарших прудов. Согласно отчету, такая высокая доля вакантных площадей будет достигнута впервые с 2016 г., когда во II квартале этот показатель составлял 13%. По словам представителя JLL, это связано прежде всего с оптимизацией сетей ресторанов и магазинов: их владельцы переезжают в точки с более удачным месторасположением и привлекательными условиями аренды, пояснил он «Ведомостям».

Наибольшее увеличение доли свободных помещений за год произошло на Большой Дмитровке, отмечается в отчете. Если на конец 2019 г. на улице не было свободных помещений вообще, то сейчас их доля составляет 12,5%. В 2020 г. там закрылись, например, закусочная «Воронеж», ресторан «Жаровня», кафе «Му-му» и «Вареничная № 1», а также отделение «Юникредит банка». На Покровке и Мясницкой свободных помещений тоже стало больше, но долю JLL не приводит. Оттуда в 2020 г. съехали гастробар Grizzly, KFC, Coffee Bean, «Чайхона № 1» и «Джонджоли». Меньше всего негативные последствия пандемии коснулись ул. Кузнецкий Мост и района Патриарших прудов, следует из отчета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных