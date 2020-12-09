Доля свободных помещений для стрит-ритейла в центре Москвы достигла рекорда

Доля свободных помещений для стрит-ритейла в центре Москвы достигла рекордаПустует 13,6% площадей
В 2020 г. доля свободных помещений на ресторанных улицах Москвы достигнет рекордных 13,6%, следует из отчета консалтинговой компании JLL. К таким улицам относятся, в частности, Кузнецкий Мост, Никольская, Маросейка, Большая Дмитровская и Большая Никитская, Покровка, Пятницкая, а также район Патриарших прудов. Согласно отчету, такая высокая доля вакантных площадей будет достигнута впервые с 2016 г., когда во II квартале этот показатель составлял 13%. По словам представителя JLL, это связано прежде всего с оптимизацией сетей ресторанов и магазинов: их владельцы переезжают в точки с более удачным месторасположением и привлекательными условиями аренды, пояснил он «Ведомостям».
Наибольшее увеличение доли свободных помещений за год произошло на Большой Дмитровке, отмечается в отчете. Если на конец 2019 г. на улице не было свободных помещений вообще, то сейчас их доля составляет 12,5%. В 2020 г. там закрылись, например, закусочная «Воронеж», ресторан «Жаровня», кафе «Му-му» и «Вареничная № 1», а также отделение «Юникредит банка». На Покровке и Мясницкой свободных помещений тоже стало больше, но долю JLL не приводит. Оттуда в 2020 г. съехали гастробар Grizzly, KFC, Coffee Bean, «Чайхона № 1» и «Джонджоли». Меньше всего негативные последствия пандемии коснулись ул. Кузнецкий Мост и района Патриарших прудов, следует из отчета.