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США примут решение о санкциях по «Северному потоку — 2» после его завершения

Ведомости

США будут отслеживать процесс завершения строительства и сертификации трубопровода «Северный поток — 2», а затем намерены принять решение о новых санкциях против проекта. Так представитель Госдепартамента США прокомментировал ТАСС статью газеты Handelsblatt, в которой называются условия для отмены ограничительных мер.

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — цитирует агентство дипломата.

Ранее Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что администрация нового президента США Джо Байдена заявила властям Германии о готовности рассмотреть вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2», если Берлин обеспечит защиту интересов Украины.

США ввели санкции против компаний, участвующих в постройке «Северного потока-2» в декабре 2019 г., и с тех пор неоднократно ужесточали их, что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний и задержкам в работах.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Ранее по теме: СМИ назвали условия США для отмены санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных