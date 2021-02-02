США примут решение о санкциях по «Северному потоку — 2» после его завершения
США будут отслеживать процесс завершения строительства и сертификации трубопровода «Северный поток — 2», а затем намерены принять решение о новых санкциях против проекта. Так представитель Госдепартамента США прокомментировал ТАСС статью газеты Handelsblatt, в которой называются условия для отмены ограничительных мер.
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — цитирует агентство дипломата.
Ранее Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что администрация нового президента США Джо Байдена заявила властям Германии о готовности рассмотреть вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2», если Берлин обеспечит защиту интересов Украины.
США ввели санкции против компаний, участвующих в постройке «Северного потока-2» в декабре 2019 г., и с тех пор неоднократно ужесточали их, что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний и задержкам в работах.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».