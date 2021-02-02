СМИ назвали условия США для отмены санкций против «Северного потока — 2»

США ввели санкции против компаний, участвующих в постройке «Северного потока-2» в декабре 2019 г., и с тех пор неоднократно ужесточали их, что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний и задержкам в работах. Вашингтон называет проект «угрозой для энергетической безопасности» Европы. Россия и Германия осуждают санкции США в отношении проекта.