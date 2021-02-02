СМИ назвали условия США для отмены санкций против «Северного потока — 2»
Администрация нового президента США Джо Байдена сообщила властям Германии о готовности рассмотреть вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2», если Берлин обеспечит защиту интересов Украины, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания из администрации Байдена, Берлин ради успешного завершения строительства газопровода должен создать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока — 2» в случае сокращения транзита российского газа через Украину. Таким образом в Вашингтоне хотят не допустить отделения Киева от европейской газовой сети и предотвратить зависимость Евросоюза от углеводородов из России.
Источник издания в Белом доме поясняет, что если Берлин не предоставит пакета мер, которые устроят Вашингтон, то проблему «Северного потока — 2» решить не удастся.
Администрация президента США Дональда Трампа за день до окончания его полномочий, 19 января, ввела новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали участвующие в работах трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
Позже пресс-секретарь администрации Байдена заявила, что изучит ранее введенные ограничения, однако подчеркнула, что президент продолжает считать проект «плохой сделкой» для Европы.
США ввели санкции против компаний, участвующих в постройке «Северного потока-2» в декабре 2019 г., и с тех пор неоднократно ужесточали их, что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний и задержкам в работах. Вашингтон называет проект «угрозой для энергетической безопасности» Европы. Россия и Германия осуждают санкции США в отношении проекта.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».