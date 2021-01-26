Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы
Новый президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» для Европы. Он намерен изучить санкции, которые ввела администрация Дональда Трампа против этого проекта. Об этом, как пишет ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я могу сказать, что... президент по-прежнему считает "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом..., и мы будем проводить обзор этих мер», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Байден ввести новые санкции, направленные на препятствование реализации проекта.
Псаки также рассказала, что администрация Байдена планирует продолжить обсуждение проекта строительства газопровода с европейскими партнерами.
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
США уже неоднократно ужесточали санкции в отношении участников строительства «Северного потока — 2», что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний. Так, из-за угрозы санкций от участия в строительстве отказались датская консалтинговая фирма Ramboll, норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd и швейцарская компания Zurich Insurance Group. Кроме того, из проекта вышел немецкий концерн Bilfinger SE. Вашингтон называет проект «угрозой для энергетической безопасности» Европы.
Россия и Германия осуждают ограничения, которыми США пытаются остановить строительство трубопровода. 25 января канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские экстерриториальные санкции, подчеркнув, что строительство газопровода должно быть завершено.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».