Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

Ведомости

Новый президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» для Европы. Он намерен изучить санкции, которые ввела администрация Дональда Трампа против этого проекта. Об этом, как пишет ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу сказать, что... президент по-прежнему считает "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом..., и мы будем проводить обзор этих мер», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Байден ввести новые санкции, направленные на препятствование реализации проекта.

Псаки также рассказала, что администрация Байдена планирует продолжить обсуждение проекта строительства газопровода с европейскими партнерами.

19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

США уже неоднократно ужесточали санкции в отношении участников строительства «Северного потока — 2», что привело к отказу от участия в проекте ряда европейских компаний. Так, из-за угрозы санкций от участия в строительстве отказались датская консалтинговая фирма Ramboll, норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd и швейцарская компания Zurich Insurance Group. Кроме того, из проекта вышел немецкий концерн Bilfinger SE. Вашингтон называет проект «угрозой для энергетической безопасности» Европы.

Россия и Германия осуждают ограничения, которыми США пытаются остановить строительство трубопровода. 25 января канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские экстерриториальные санкции, подчеркнув, что строительство газопровода должно быть завершено.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Ранее по теме: Захарова оценила новые санкции США против «Северного потока – 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных