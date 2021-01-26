Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

«Я могу сказать, что... президент по-прежнему считает "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом..., и мы будем проводить обзор этих мер», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Байден ввести новые санкции, направленные на препятствование реализации проекта.