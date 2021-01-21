Захарова оценила новые санкции США против «Северного потока – 2»
Новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток – 2» подтверждают преследование США собственных энергетических интересов и игнорирование ими норм честной конкуренции и свободной торговли, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока», именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного легитимного, как они считают, поставщика, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения в связи с теми акциями, которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли», — сказала Захарова.
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.