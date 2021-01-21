Захарова оценила новые санкции США против «Северного потока – 2»

«Враждебные действия в отношении участников строительства «Северного потока», именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного легитимного, как они считают, поставщика, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения в связи с теми акциями, которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли», — сказала Захарова.