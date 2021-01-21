Меркель раскритиковала санкции США против «Северного потока – 2»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству «Северного потока – 2», так как это проект частных компаний. Германия намерена довести проект до конца. Такой позиции придерживаются и российские власти, хотя 19 января «Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта.