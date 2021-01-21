Меркель раскритиковала санкции США против «Северного потока – 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2» и заявила о необходимости завершить строительство, несмотря на ограничения. Свою позицию она высказала на сегодняшнем брифинге.
«Экстерриториальные санкции – средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке вещей. Моя позиция не поменялась», – сказала она, подчеркнув, что данный проект является экономическим (цитата по ТАСС).
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». Так, в «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
Ранее из-за угрозы американских санкций от участия в строительстве «Северного потока – 2» отказались датская консалтинговая фирма Ramboll, норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd и швейцарская компания Zurich Insurance Group. Кроме того, по данным Bild, из проекта вышел немецкий концерн Bilfinger SE.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству «Северного потока – 2», так как это проект частных компаний. Германия намерена довести проект до конца. Такой позиции придерживаются и российские власти, хотя 19 января «Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.