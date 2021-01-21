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Меркель раскритиковала санкции США против «Северного потока – 2»

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2» и заявила о необходимости завершить строительство, несмотря на ограничения. Свою позицию она высказала на сегодняшнем брифинге.

«Экстерриториальные санкции – средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке вещей. Моя позиция не поменялась», – сказала она, подчеркнув, что данный проект является экономическим (цитата по ТАСС).

19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». Так, в «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

Ранее из-за угрозы американских санкций от участия в строительстве «Северного потока – 2» отказались датская консалтинговая фирма Ramboll, норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd и швейцарская компания Zurich Insurance Group. Кроме того, по данным Bild, из проекта вышел немецкий концерн Bilfinger SE.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству «Северного потока – 2», так как это проект частных компаний. Германия намерена довести проект до конца. Такой позиции придерживаются и российские власти, хотя 19 января «Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.

Ранее по теме: Блинкен заявил о планах Байдена остановить достройку «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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