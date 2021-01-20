Блинкен заявил о планах Байдена остановить достройку «Северного потока — 2»
Блинкен отметил, что власти США будут стараться убедить иностранных партнеров прекратить поддерживать строительство газопровода. Если этого не удастся сделать, США могут задействовать инструменты, которые не использовались ранее, отметил он. «Знаю, что он (Байден) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал Блинкен. Он добавил, что должен дополнительно проконсультироваться с Байденом насчет проекта.
19 января США ввели санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в проекте «Северный поток — 2», и владельца судна — компании KVT-RUS. Также ограничения введены против компании «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы.
«Газпром» накануне допустил приостановку или полный отказ от проекта, строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.