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Блинкен заявил о планах Байдена остановить достройку «Северного потока — 2»

Ведомости

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет принимать меры, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса, передает РБК

Блинкен отметил, что власти США будут стараться убедить иностранных партнеров прекратить поддерживать строительство газопровода. Если этого не удастся сделать, США могут задействовать инструменты, которые не использовались ранее, отметил он. «Знаю, что он (Байден) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал Блинкен. Он добавил, что должен дополнительно проконсультироваться с Байденом насчет проекта. 

19 января США ввели санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое задействовано в проекте «Северный поток — 2», и владельца судна — компании KVT-RUS.  Также ограничения введены против компании «Рустанкер» и нефтяных танкеров «Максим Горький» и «Сиерра». 

Ранее по теме: США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. 

«Газпром» накануне допустил приостановку или полный отказ от проекта, строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.

Ранее по теме: «Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных