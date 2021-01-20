Блинкен заявил о планах Байдена остановить достройку «Северного потока — 2»

Блинкен отметил, что власти США будут стараться убедить иностранных партнеров прекратить поддерживать строительство газопровода. Если этого не удастся сделать, США могут задействовать инструменты, которые не использовались ранее, отметил он. «Знаю, что он (Байден) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток-2»)», — сказал Блинкен. Он добавил, что должен дополнительно проконсультироваться с Байденом насчет проекта.