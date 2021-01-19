«Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов добавляет, что в мировой практике еще не было прецедентов отказа от достройки экспортных газопроводов, готовых более чем на 90%. Он напомнил, что санкционное давление со стороны США оказывалось в том числе и при строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород» (мощность – порядка 30 млрд куб. м в год), проходящего сегодня в том числе по территории Украины. При самом катастрофическом развитии событий «Северный поток – 2» достроят до конца года, считает он. Альтернативы газопроводу, по словам Правосудова, нет, поскольку украинская газотранспортная система уже настолько изношена, что прокачивать по ней существенные объемы газа после 2024 г. будет невозможно без вложения миллиардов долларов в модернизацию.