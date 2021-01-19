«Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»Аналитики считают такое развитие событий маловероятным
«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.
«Мы <...> продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов <...> В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», – цитирует проспект ТАСС. Впрочем, несмотря на сильное санкционное давление, «Газпром» все же намерен достроить газопровод и начать по нему поставки в ЕС, заявил 19 января топ-менеджер компании, сообщает «РИА Новости».
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» уже затянулось более чем на год от первоначального плана. Проект встречает сильное сопротивление со стороны США, поставляющих в Европу свой сжиженный газ, а также ряда европейских стран (в частности, Польши), которые видят в российском проекте угрозу своей энергобезопасности. И хотя в настоящий момент вероятность полной остановки проекта невелика, сам «Газпром» этого уже не исключает. Тем важнее становится взгляд на финансовую сторону проекта.
Изначально финансирование «Северного потока – 2» предполагалось через продажи европейским партнерам «Газпрома» долей в консорциуме Nord Stream 2 AG. Каждая из пяти компаний-партнеров – ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall – должна была получить по 10%, а 50%-ная доля оставалась в собственности «Газпрома». Но от такой схемы финансирования в 2016 г. пришлось отказаться. Причиной стала реакция польского антимонопольного регулятора – Офиса защиты конкуренции и потребителей, который заявил, что создание консорциума может привести к ограничению конкуренции на газовом рынке Польши: поскольку «Газпром» доминирует в поставках газа в эту страну, СП чрезмерно усилило бы его позиции.
Тогда было решено, что 100% акций Nord Stream 2 останутся в собственности «Газпрома», но все они будут находиться в залоге у европейских компаний и выступать обеспечением по кредитам, предоставленным для финансирования проекта. Каждая из пяти компаний должна была вложить по 950 млн евро. Привлеченные кредитные средства должны возвращаться в качестве платы за прокачку газа уже после введения газопровода в эксплуатацию. В ноябре 2020 г. Nord Stream 2 сообщала, что «Газпром» и его европейские партнеры уже «почти на 100%» обеспечили финансирование проекта.
Что такое СП-2
«Северный поток – 2» – газопровод мощностью до 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Пролегает в водах РФ, Финляндии, Швеции, Дании, Германии. Его маршрут проходит практически параллельно действующему «Северному потоку» аналогичной мощности. Оценочная стоимость проекта – 9,5 млрд евро, из которых половину должны предоставить европейские партнеры «Газпрома» (французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall).
Shell и OMV подтверждали тогда завершение финансирования проекта – OMV вложила в него 729 млн евро, Shell объем инвестиций не раскрывала. В свою очередь, Wintershall Dea прокредитовала проект на 730 млн евро, Uniper – на 700 млн евро.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что при самом неблагоприятном исходе Nord Stream 2 AG может подать иск о банкротстве. «Но не думаю, что иностранные партнеры проекта будут пытаться отсудить у оператора активы компании взамен утраченных акций», – считает он. Эксперт полагает при этом, что даже в самом крайнем случае «Газпром» будет официально заявлять скорее не о полном отказе от проекта, а о его заморозке на длительный срок.
В то же время США усиливают санкционное давление на проект. Так, 19 января были введены санкции против участвующего в достройке «Северного потока – 2» российского трубоукладочного судна «Фортуна» и владеющего им российского микропредприятия «КВТ-рус». В прошлом году баржа уже дважды меняла собственника: до «КВТ-рус», к которой судно перешло в декабре, его владельцем являлось малое предприятие «Универсальная транспортная группа».
С начала 2021 г. от участия в «Северном потоке – 2» из-за санкционного давления со стороны США уже отказались международная сертификационная компания DNV GL, датская инжиниринговая компания Ramboll и швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. А 19 января стало известно, что проект покинула первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.
Вместе с тем, говорит управляющий директор ИК «Универ капитал» Артем Лютик, новый газопровод выгоден не только России, но и ЕС в силу относительно низкой цены трубопроводного газа. «Поэтому сегодня уже разрабатываются меры по защите проекта от влияния санкций США (в частности, для его финансирования в ФРГ создали некоммерческий Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург – Передняя Померания. – «Ведомости»). Также остается надежда на благоприятное сотрудничество с новой американской администрацией», – считает Лютик.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов добавляет, что в мировой практике еще не было прецедентов отказа от достройки экспортных газопроводов, готовых более чем на 90%. Он напомнил, что санкционное давление со стороны США оказывалось в том числе и при строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород» (мощность – порядка 30 млрд куб. м в год), проходящего сегодня в том числе по территории Украины. При самом катастрофическом развитии событий «Северный поток – 2» достроят до конца года, считает он. Альтернативы газопроводу, по словам Правосудова, нет, поскольку украинская газотранспортная система уже настолько изношена, что прокачивать по ней существенные объемы газа после 2024 г. будет невозможно без вложения миллиардов долларов в модернизацию.
В пресс-службе «Газпрома» все запросы «Ведомостей» переадресовали к оператору проекта, а в Nord Stream 2 лишь подтвердили сообщения иностранных СМИ о введении санкций, но не стали уточнять детали.