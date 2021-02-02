Кафе и ресторанам Свердловской области разрешили работать ночью
Кафе, рестораны и другие заведения общепита Свердловской области смогут возобновить работу в ночное время с 5 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Было принято решение о возобновлении работы предприятий общественного питания в прежнем режиме с 5 февраля», – говорится в сообщении. Кроме того, с 8 февраля колледжи и техникумы региона смогут вернуться к очному обучению, а частные детские сады работать с полной загрузкой.
Решения приняты по итогам заседания оперативного штаба Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна, наблюдается постепенное снижение заболеваемости COVID-19.
«Но мы не должны снижать интенсивности работы по противодействию инфекции, четко контролировать соблюдение ограничительных мер, масочного режима, норм социального дистанцирования», – сказал Куйвашев.
Ранее ночную работу заведений общепита разрешили власти Москвы и Санкт-Петербурга.