Кафе и ресторанам Свердловской области разрешили работать ночью

«Было принято решение о возобновлении работы предприятий общественного питания в прежнем режиме с 5 февраля», – говорится в сообщении. Кроме того, с 8 февраля колледжи и техникумы региона смогут вернуться к очному обучению, а частные детские сады работать с полной загрузкой.