В Петербурге ослабили ограничения для ресторанов и кинотеатров
Бары, кафе и рестораны Санкт-Петербурга смогут работать круглосуточно с 30 января, такое постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
«Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.
Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах будет увеличена до 50%. Откроются океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновят работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах. Спортивные мероприятия должны будут посещать не более 15 тыс. зрителей, а залы заполняться не более чем наполовину.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.
Власти Петербурга объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Власти города призывали туристов не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год.