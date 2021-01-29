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В Петербурге ослабили ограничения для ресторанов и кинотеатров

Ведомости

Бары, кафе и рестораны Санкт-Петербурга смогут работать круглосуточно с 30 января, такое постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

«Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.

Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах будет увеличена до 50%. Откроются океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновят работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах. Спортивные мероприятия должны будут посещать не более 15 тыс. зрителей, а залы заполняться не более чем наполовину.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

Власти Петербурга объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Власти города призывали туристов не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год. 

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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