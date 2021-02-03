«Газпром» решил отказаться от сбыта газа в Дагестане

Проблему хищений топлива в Дагестане поднимал президент России Владимир Путин еще в ноябре 2019 г. Тогда он поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по выявлению и пресечению таких случаев. К марту 2020 г. правоохранительные органы отчитались о возбуждении 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по которым проходит около 250 человек разного уровня. Однако это не поменяло ситуацию, и в апреле 2020 г. тогдашний глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что из-за хищений в республике теряется до трети газа.