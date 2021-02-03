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«Газпром» решил отказаться от сбыта газа в Дагестане

Ведомости

«Газпром» решил отказаться от бизнеса сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как из-за неплатежей населения за газ он убыточен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Алексея Милллера к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как говорится в документе, компания просит правительство передать ее бизнес по сбыту и распределению газа единому федеральному оператору, который предлагается создать в республике в формате федерального казенного предприятия (ФКП). В письме Миллер, утверждает издание, мотивирует это задолженностью потребителей Дагестана за газ объемом в 14,9 млрд руб., а также резервами по сомнительным долгам объемом более 9,4 млрд руб.

За «Газпромом» его глава предлагает оставить оптовые поставки газа в Дагестан. Принадлежащие компании газораспределительные сети (18% в республике) Миллер советует передать в безвозмездное пользование федеральному оператору или отдать их государству, чтобы уже оно, в свою очередь, передало их ФКП.

Кроме неуплаты населением за газ среди причин отказа от его сбыта и распределения «Газпром» называет и воровство топлива — незаконные «врезки» в газопроводы, дающие дополнительные убытки, а также невозможность определить экономически обоснованный тариф для населения. Компания также пожаловалась, что власти Дагестана не откликаются на ее попытки выверки абонентской базы, повышения платёжной дисциплины населения, а также остановки хищения газа.

Проблему хищений топлива в Дагестане поднимал президент России Владимир Путин еще в ноябре 2019 г. Тогда он поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по выявлению и пресечению таких случаев. К марту 2020 г. правоохранительные органы отчитались о возбуждении 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по которым проходит около 250 человек разного уровня. Однако это не поменяло ситуацию, и в апреле 2020 г. тогдашний глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что из-за хищений в республике теряется до трети газа.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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