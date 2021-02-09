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Мишустин поручил регионам помогать созданию ярмарок в многолюдных местах

Ведомости

Правительство рекомендовало властям регионов содействовать организации фермерских ярмарок в многолюдных местах для поддержки малоформатной торговли. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов, обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов», — сообщает пресс-служба правительства. Региональные власти должны выделить места с наибольшей проходимостью «для тех, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства».

В правительстве считают необходимым для развития розничных и оптовых рынков «устранить излишние административные барьеры», в том числе ограничения по ассортименту продукции. Властям регионов дано два месяца на принятие соответствующих нормативных актов, а также информирование людей о новых возможностях розничной торговли.

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя распоряжение, подчеркнул, что содействие организации ярмарок должно проходить «исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей». По его словам, такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям — приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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