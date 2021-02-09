Мишустин поручил регионам помогать созданию ярмарок в многолюдных местах
Правительство рекомендовало властям регионов содействовать организации фермерских ярмарок в многолюдных местах для поддержки малоформатной торговли. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов, обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов», — сообщает пресс-служба правительства. Региональные власти должны выделить места с наибольшей проходимостью «для тех, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства».
В правительстве считают необходимым для развития розничных и оптовых рынков «устранить излишние административные барьеры», в том числе ограничения по ассортименту продукции. Властям регионов дано два месяца на принятие соответствующих нормативных актов, а также информирование людей о новых возможностях розничной торговли.
Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя распоряжение, подчеркнул, что содействие организации ярмарок должно проходить «исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей». По его словам, такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям — приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома.