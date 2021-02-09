Мишустин поручил регионам помогать созданию ярмарок в многолюдных местах

«Для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов, обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов», — сообщает пресс-служба правительства. Региональные власти должны выделить места с наибольшей проходимостью «для тех, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства».