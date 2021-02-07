Пандемия сблизила бизнес и государство

Так, 89,1% респондентов сообщили, что на них больше всего повлияли последствия пандемии – закрытие границ, разрывы технологических цепочек, ограничение на перемещения работников и проч. 63,6% назвали среди главных событий падение цен на нефть в начале прошлого года, а 56,4% – последовательное снижение ключевой ставки Банком России до 4,25%. В топ-5 значимых для бизнеса «событий» также вошли нестабильность на валютном рынке (50,9%) и оказание антикризисной поддержки (49,1%). Среди чуть менее популярных вариантов ответов оказались ускорение цифровизации в компаниях и органах власти (41,8%), принятие поправок в Конституцию РФ (40%), создание вакцин от коронавируса и начало вакцинации (38,2%).