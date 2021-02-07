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Пандемия сблизила бизнес и государство

Снижения процентных ставок по кредитам стали для бизнеса главными событиями ушедшего года
Екатерина Шохина
Бизнес высоко оценил усилия правительства, утверждает глава РСПП /Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия, падение цен на нефть, волатильность на валютном рынке и снижение ключевой ставки стали самыми значимыми событиями для бизнеса в 2020 г., свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) среди своих членов.

Так, 89,1% респондентов сообщили, что на них больше всего повлияли последствия пандемии – закрытие границ, разрывы технологических цепочек, ограничение на перемещения работников и  проч. 63,6% назвали среди главных событий падение цен на нефть в начале прошлого года, а 56,4% – последовательное снижение ключевой ставки Банком России до 4,25%. В топ-5 значимых для бизнеса «событий» также вошли нестабильность на валютном рынке (50,9%) и оказание антикризисной поддержки (49,1%). Среди чуть менее популярных вариантов ответов оказались ускорение цифровизации в компаниях и органах власти (41,8%), принятие поправок в Конституцию РФ (40%), создание вакцин от коронавируса и начало вакцинации (38,2%).

Места ближе к концу первой десятки между собой разделили такие события, как реализация механизма регуляторной гильотины, мораторий на проверки бизнеса и принятие общенационального плана действий для восстановления экономики. За каждый из вариантов свои голоса отдали 34,5% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных